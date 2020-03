Spesa e coronavirus: consigli per evitare il contagio

In tempi di Coronavirus andare a fare la spesa per molti non è più un momento di divertimento ma anzi è motivo di stress ed ansia.

Per questo motivo eccovi di seguito alcuni consigli che possono rendere più 'sicuro' il tutto.

Coronavirus - Consigli su come comportarsi al supermercato

Guanti e mascherine - Si può uscire di casa anche senza entrambi gli oggetti (che oramai comunque vengono forniti ai supermercati) ma la cosa fondamentale è quella di mantenere la distanza di sicurezza dagli altri clienti e non toccare mai bocca, naso ed occhi mentre si avanza tra gli scaffali.

Scarpe e lavarsi le mani - Quando si torna a casa bisogna togliersi le scarpe prima di entrare nell'appartamento per non contaminare la superfici. La cosa fondamentale è quella di lavarsi mani con acqua calda e detergente prima di mettere a posto la spesa e dopo averla sistemata.

Carrelli e cestini - La maniglia del carrello secondo studi passati contiene più batteri di un bagno pubblico. Per questo motivo è sempre meglio pulirla prima di fare acquisti ed anche dopo averli fatti. Per fortuna, comunque, la carica virale sulle superfici è molto labile, motivo per il quale è fondamentale in primis lavarsi le mani prima e dopo aver fatto la spesa e pulirsi con un gel prima di entrare in macchina.

Frutta e verdura - La frutta che abbiamo acquistato potrebbe essere stata toccata da qualcun'altro prima di noi. O non sappiamo chi ha confezionato quella che si vende già in scatola. Il coronavirus non è veicolato dal cibo, è dunque sufficiente lavare con bicarbonato la frutta che abbiamo comprato.

Disinfettare detersivi e bottiglie - Non è necessario disinfettare tutte le confezioni di detersivo o tutte le bottiglie di latte. Gli esperti non hanno ancora individuato alcun tipo di correlazione di contagio attraverso gli oggetti. La cosa più importante resta sempre quella di restare distanti e non parlare con nessuno.

Lista della spesa (una volta a settimana) - Avere bene in mente ciò che si deve comprare fa perdere meno tempo, espone per meno tempo al rischio del contagio ed aiuta le altre persone a fare meno coda. Sempre per una questione di sicurezza e senso di responsabilità nei confronti del prossimo è preferibile recarsi al supermercato per la spesa solo una volta a settimana.

Bancomat, carta di credito, smartphone - Meglio pagare con una carta contactless per avvicinarsi al pos e non toccarlo. E' invece fondamentale disinfettare il cellulare se lo abbiamo estratto per mandare un messaggio o ricevere una telefonata.