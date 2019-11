Essere felici? Consigli su cosa fare e non fare

Gli impegni quotidiani, il lavoro, le scadenze e le ore trascorse da una parte all’altra della città: ci si può stancare di condurre sempre questo tipo di vita?

Ritagliarsi del tempo per sé stessi e per le cose che rendono felici è sacrosanto. Ecco quindi una lista esemplificativa delle cose che dovrebbero essere fatte e non fatte per poter essere più soddisfatti della nostra vita.

Cose da fare

1. Leggere libri dei vostri autori preferiti o di qualche argomento che vi interessa al posto di controllare i social network. Basta anche mezz'ora al giorno.

2. Sonno: spesso la causa del malumore o dello stress è dovuta al sonno. Per questo motivo bisogna dormire almeno 8 ore a notte.

3. Musica: se si utilizzava uno strumento da bambini è bene tirarlo fuori e divertirsi a creare note. In alternativa un ascolto di 30 minuti della vostra musica preferita (magari cantata a squarciagola).

4. Pianificazione degli impegni professionali e personali: se il tempo non basta mai organizzatevi a dovere la giornata e lasciate però sempre spazio a qualche possibilità di improvvisazione.

5. Impastare, decorare, frullare: trascorrere qualche tempo tra i fornelli per cucinare per chi amate può essere un qualcosa di divertente e rilassante.

Cose da non fare

1. Social netwkork: anzichè perdere tempo sui social potete decidere di contattare i vostri amici (anche tramite social) ma successivamente incontrarli dal vivo anzichè dietro ad uno schermo.

2. Pulizia della casa: se per qualche giorno la vostra casa non brillerà non sarà successo assolutamente nulla. Pulizia ed ordine non sono un imperativo categorico assoluto.

3. Non dire sempre sì: dire sempre sì è una vera e propria condanna. Bisogna imparare a dare la giusta priorità ad ogni caso ed a dire di no quando il caso lo richiede.