Cyberbullismo: il Governo stanzia 1M per preparare i docenti

Combattere il cyberbullismo. E' questo uno degli obiettivi del Governo, che tramite la commissione Bilancio ha approvato all'unanimità un emendamento che prevede l'impiego di risorse (11 milioni di euro in totale) sia per l'inclusione scolastica che per potenziare la qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (1 milione di euro).

In relazione al cyberbullismo nel maggio del 2017 è stata approvata una legge che lo definisce proprio e che prevede sanzioni per i responsabili, rimozione dei contenuti web offensivi.

Per 'cyberbullismo' si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica".

Nella manovra sono state ritoccate in positivo anche le risorse per le borse di studio per gli studenti universitari (si è arrivati a 266 milioni).