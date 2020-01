Digitalizzazione della PA: in arrivo l'app 'IO'

Digitalizzazione della pubblica amministrazione, Governo all'opera. E' stata infatti lanciata in fase sperimentale a Milano, Torino e Palermo l'app 'Io', che consentirà ai cittadini di poter pagare bollo ed assicurazione, richiedere documenti all'anagrafe, pagare multe, bollettini, tasse, richiedere il rinnovo dei documenti, effettuare iscrizioni e tanto altro.

Come se non bastasse tramite l'app (che dovrebbe diffondersi in tutta Italia entro la fine del 2020) il cittadino riceverà messaggi, avvisi e comunicazioni da qualunque ente pubblico e resterà aggiornato su tutte le scadenze.

Secondo l'Osservatorio agenda digitale del Politecnico di Milano nel 2019 l'Italia ha fatto importanti passi in avanti nel suo processo di digitalizzazione: ci ci sta avvicinando all'obiettivo dei 150 milioni di pagamenti con PagoPa, sono state rilasciate 13 milioni di carte d'identità elettroniche al 21% della popolazione.