Dove mangiare cucina etnica a Catania

Quando parliamo di cucina etnica ci riferiamo a tutti quei piatti e quelle ricette che provengono da paesi come Messico, India, Cina, America Latina, Africa e Medio Oriente.

Anche a Catania, così come in molte altre città, negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale il numero di ristoranti che trattano pietanze di questo tipo. Ve ne presentiamo alcuni.

Cucina etnica - Ristoranti a Catania

Thai Princess - Ristorante Tailandese - Viale Africa, 31, 95129 Catania CT - Cucina thailandese

Orient Experience 4 - Via Umberto I, 229, 95129 Catania CT - Pietanze tipicamente orientali

Indian Curry Restaurant Catania - Via del Toscano, 7, 95131 Catania - Cucina indiana

Carlito's - Via Gisira, 71, 95121 Catania CT - Happy hour e piatti messicani

Amocù - Via Vecchia Ognina, 147 B, 95127 Catania CT - Cucina giapponese ed asiatica

Golden Restaurant - Viale Ruggero di Lauria, 85, 95126 Catania CT - Cucina giapponese e brasiliana