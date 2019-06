Cellulari: alcune funzioni segrete

Avendolo spesso tra le mani pensiamo di sapere proprio tutto riguardo il nostro smartphone o i-phone. Ma nella realtà non è così. Ci sono tante funzioni dei nostri cellulari che non conosciamo e che ci possono tornare utili. Eccone solamente alcune.

Codice IMEI - E' l'acronimo di Internationa Mobile Equipment Identity ed è il codice univoco associato ad ogni cellulare che viene prodotto e che può tornare utile in caso di furto. E' bene conoscerlo e tenerlo conservato: per visualizzarlo digitare *#06# sulla tastiera.

Fotocamera - Digitando sulla tastiera *#*#34971539#*#* potrete conoscerne tutte le caratteristiche.

Menù segreto - Vi si può accedere digitando *#*#4636#*#*. Mostrerà diverse statistiche che variano a seconda del modello di smartphone. Ci si potrà rendere conto anche di come e quanto funziona la batteria, della temperatura del telefono e della qualità del segnale wi-fi.

Impostazioni di fabbrica - Se si vuole vendere il telefono ed essere certi che non rimanga traccia di nulla bisogna digitare *#*#7780#*#* ed il telefono tornerà alle impostazioni originarie di fabbrica ed azzererà anche l'account Google.

Registrazione voce durante le telefonate - Digitando *#*#8351#*#* si potanno riascoltare le ultime 20 telefonate.

Chiamate in uscita I-phone - Digitando il codice *33*# si possono bloccare le chiamate in uscita.

Qualità chiamata - Per avere una comunicazione migliore durante le telefonate è possibile digitare *3370# che attiva una codifica superiore ma al contempo scarica di più la batteria. Digitare #3370## per disattivarla.

Avviso di chiamata Iphone - Digitare *43# in maniera tale che quando si sarà impegnati in una chiamata si potrà ricevere una notifica che sta per arrivare un'altra chiamata. Alcuni operatori offrono questo servizio a pagamento.