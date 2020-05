Zoom in crescita, Google risponde: Google Meet gratis fino a settembre

Per cercare di frenare la crescita esponenziale di Zoom, che durante questo periodo di emergenza è cresciuto come numero di utenti ed ore di utilizzo, Microsoft e Google stanno cercando di mettere ulteriormente in risalto i loro servizi di videochiamate, ossia Microsoft Teams e Google Meet.

Google in particolar modo sta spingendo Google Meet integrandolo con Gmail. Nella colonna sinistra del servizio di posta elettronica è infatti comparsa l'applicazione 'Google Meet' per iniziare un meeting o partecipare ad uno iniziato da un nostro contatto.

In passato Google Meet era riservato solamente agli utenti di G Suite. Adesso invece è disponibile per tutti almeno fino a settembre 2020.

Google Meet consente di fare riunioni fino a 100 partecipanti e senza limiti di tempo. Si stima che venga utilizzato da circa 100 milioni di utenti in tutto il mondo.

Google già anni fa ha tentato di sfondare nel mondo delle videochiamate introducendo Google Hangouts, ma non ha avuto successo perchè era legato all'account Google+ (il social di Google che ha avuto scarsi risultati e poco successo) e non a Gmail.