Halloween: curiosità, storia e segreti della festa

Così come in USA anche in Italia ed in tutto il resto del mondo il prossimo 31 ottobre si festeggerà Halloween. Case e negozi sono già pieni di zucche, maschere horror, streghe e pipistrelli.

La festa, nata nel XX secolo, prevede che nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre bambini ma anche adulti girino casa per casa mascherati e bussando alle porte recitino la fatidica frase 'dolcetto o scherzetto'.

Nella realtà però le origini di Halloween sono tutte europee, nello specifico celtiche. Nel corso degli anni però le modificazioni subite sono state molteplici fino alla tinta horror assunta negli ultimi decenni.

Normalmente Halloween era collegato alla festa celtica di Samhain, parola che significa 'fine dell'estate'. I Celti, come altri popoli, misuravano il tempo in base al raccolto ed alle stagioni e con questa festa volevano rappresentare la fine dell'estate (quindi l'ultimo raccolto) e l'inizio dell'inverno.

Come se non bastasse durante quella notte il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti diventava così sottile da poter essere attraversato. Si credeva quindi di poter entrare in contatto con il mondo dei morti: era un modo per poter onorare i propri defunti.

Halloween - Qualche curiosità

Jack-O'-Lantern: uno dei simboli di Halloween è la zucca intagliata. La leggenda vuole che un fabbro irlandese di nome Jack riuscì più volte ad ingannare il diavolo e per questo motivo non riuscì ad entrare in paradiso ma costretto a vagare per l'eternità come un fantasma. Mettere una zucca accesa al di fuori della propria casa è un messaggio per Jack che non c'è posto per lui nella nostra casa

Halloween: in inglese Halloween deriva da 'All Hallow's Eve', che in inglese significa vigilia di 'tutti i santi'. Con l'avvento del Cristianesimo la festa pagana di Samhain è diventata il giorno di tutti i santi.

Pipistrelli: durante la festa di Samhain i celti costruivano dei falò per attirare gli insetti e di conseguenza anche i pipistrelli. Ma solo grazie alle superstizioni del Medioevo i pipistrelli saranno associati alle streghe ed all'oscurità, quindi anche alla festa di Halloween.

Luna Piena: è molto raro che nel giorno della festa ci sia questa fase lunare. Coincidenza però vuole che accadrà nel 2020.

Dolcetto o scherzetto: è la frase che viene ripetuta da grandi e piccini quando si bussa alla porta delle case dei vicini chiedendo dolci o caramelle. Si tratta di un'usanza collegata all'elemosina: il giorno di tutti i santi i mendicanti andavano in cerca di cibo in cambio di preghiere per i defunti.

Costumi: la notte dei 31 ottobre era dedicata ai sacrifici e nei tre giorni successivi alla festa di Samhain si indossavano pelli di animali morti per esorcizzare e spaventare gli spiriti che erano tornati sulla terra qualche giorno prima.

Rame di Napoli a Catania - Per quanto riguarda in particolar modo il territorio di Catania, durante il periodo di Halloween, che corrisponde con la festa di Ognissanti, vengono venduti da panifici e pasticcerie dei biscotti dal cuore morbido a base di cacao ricoperti da una glassa di cioccolato fondente. Parliamo delle 'rame di Napoli', che al giorno d'oggi hanno anche varianti ancor più appetitose (al cioccolato bianco o al pistacchio). Per tradizione viene regalato dai grandi ai piccini per essere stati buoni durante tutto l'anno.

Halloween e gli incantesimi

- Halloween può essere anche il momento per divertirsi con un po' di magia: ecco un gioco divertente, da fare con gli amici, per conoscere il proprio futuro! Dopo aver posizionato tre piattini (uno vuoto, uno pieno di farina e uno pieno d’acqua) uno accanto all’altro sulla tavola, ci si deve bendare, sedere di fronte ai piatti e sceglierne uno, mettendovi dentro il dito: se tocchi l’acqua ti sposerai nell’arco dei 12 mesi a seguire, se tocchi il piatto vuoto avrai un anno di miseria, mentre il piattino con la farina indica ricchezza e felicità!

- Secondo una tradizione americana, alla vigilia di Halloween potrai scoprire quanto tempo vivrai, sbucciando una mela senza interromperti: più lunga sarà la striscia di buccia, più lunga sarà la tua vita.

- Vuoi conoscere il volto del tuo futuro marito? Secondo un'antico rituale scozzese, ti basterà stendere delle lenzuola bagnate davanti a un fuoco la notte di Halloween!

- Se nella notte di Halloween indosserai i vesti al rovescio e camminerai all'indietro, riuscirai a vedere una strega. Hai il coraggio di provare

Come prepararsi al meglio per Halloween

Halloween 2019 addoCOME PREPARARE I BISCOTTI PER HALLOWEEN

COME DECORARE IL GIARDINO PER HALLOWEEN

COME DECORARE LA CASA PER HALLOWEEN

COME FARE LA ZUCCA DI HALLOWEEN

COME DECORARE LA TAVOLA PER HALLOWEEN

I MIGLIORI COSTUMI PER HALLOWEEN

DOVE ANDARE IN VACANZA AD HALLOWEEN

IDEE ORIGINALI PER IL COSTUME DI HALLOWEEN

I LIBRI DA LEGGERE NELLA NOTTE PIU' SPAVENTOSA DELL'ANNO

Halloween - Dove comprare maschere e quant'altro a Catania

The Mask - Via Penninello 11, Catania

Victorvictoria di Pina Bonanno - Via Grotte Bianche 45, Catania

Vittorio Noleggio maschere - Via Duca degli Abruzzi 82, Catania