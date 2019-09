Smartphone Huawei: HarmonyOS non è ancora pronto

Come noto, a causa del divieto sancito da Tramp, Huawei e Google possono ancora collaborare ma in maniera molto limitata. Nonostante questo i prossimi modelli Huawei (Mate 30 e Mate 30 Pro) avranno ancora Android come sistema operativo, pur mancando tutte le app ed i servizi aggiuntivi che sono normalmente presenti su uno smartphone.

Il motivo? Il sistema operativo HarmonyOS, che dovrà prendere il posto di Android, non è ancora pronto. HarmonyOS infatti non nasce come sistema operativo per cellulari, ma è stato progettato per l'automazione industriale e quindi per dispositivi più 'chiusi' come possono essere le TV 8K o anche gli smartwatch di Huawei.

Per ovviare a questo problema ed evitare che in futuro nessuno possa comprare un telefono Huawei perchè presente un sistema operativo non di grande funzionalità, l'azienda cinese sta tentando di ammorbidire la posizione del presidente USA. Come? Mettendo in vendita, quindi a disposizione di tutti, i brevetti per la connessione 5G (connessione dove è leader mondiale e che ha risvolti importanti in tema di spionaggio degli utenti e tracciamento dei device), proprio quella che viene considerata da Trump come una minaccia alla sicurezza nazionale del paese a stelle strisce.