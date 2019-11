Marco Capillo, il barbiere siciliano della nazionale under 21

Marco Capillo è un giovane barbiere siciliano che, nella vigilia della partita Italia - Armenia, valevole per qualificazione agli europei, ha curato il look dei nostri “azzurrini” a Catania. Il giovane siciliano ormai da anni porta avanti la sua passione con costanza e dedizione, che ha fin da ragazzino e lo ha già condotto alle capigliature della nazionale under 21. Da un anno a questa parte il giovane porta i suoi tagli in giro per l’Italia tra i campioni di serie B e serie A.

“Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato -dichiara con orgoglio - per me è un onore ed un piacere poter far distinguere i nostri calciatori italiani anche grazie ai miei look”. Nella serata pre-partita, i calciatori hanno potuto godere direttamente all’hotel “Palace Una” di Catania dei servizi offerti da Marco, che ha tagliato i capelli, tra gli altri, a Cutrone, Scamacca e Pinamonti. Ha portato tra l’altro anche molta fortuna: l’Italia si è imposta sull’Armenia per ben sei reti a zero.