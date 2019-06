Matrimonio estivo: consigli su come vestirsi

Uno dei principali 'dilemmi' di un donna è sicuramente quello che riguarda la scelta del vestito col quale partecipare ad un matrimonio, soprattutto nel momento in cui non vi sono particolari temi o non è stato definito un 'dress code' specifico.

Abito giusto - Alcune regole

- mai oscurare la sposa

- ma rinunciare allo stile personale

- se l'orario è mattutino, si può essere informali ma eleganti indossando un pantalone o una camicia di seta con longuette

- se l'orario è quello pomeridiano ed in estate, l'ideale è il cocktail dress o anche la jumpsuit

- se la cerimonia è al mare o in spiaggia, la scelta è quella dell'abito fresco e sbarazzino e con scarpe basse

- se non sei testimone di nozze o damigella si può essere liberi di scegliere un vestito anche fantasioso o meno formale (vestiti a sacchetto con bretelle sottili, abito corto con tinta discreta o fantasia a fiori che renda più delicato l'insieme)

- mai vestiti troppo scollati o troppo corti

Vestiti, colori, accessori

L'abito lungo è quasi sempre la scelta migliore rispetto a quello corto, soprattutto se la cerimonia è di sera. Se la cerimonia è di giorno è bene optare anche per un vestito ad altezza ginocchio o poco sotto. Il galateo impone comunque che in caso di evento di rilievo il vestito dovrà sempre superare il ginocchio in lunghezza.

Per le cerimone di giorno meglio colori chiari e soft (rosa quarzo, blu serenity) ma possibilità di osare con scarpe e borse da cerimonia. Nel 2019 vanno per la maggiore gli abiti pastello (stampa floreale, pizzo, raso e seta). No ai vestiti bianchi o simili all'outfit della sposa. No anche al rosso, all'oro ed al viola.

Se si indossano vestiti di colore pastello meglio scarpe come sandali (dorati o argentati). Mai scegliere il total look. La borsa di una invitata al matrimonio deve essere sempre piccola, discreta ed elegante. Per quanto riguarda i colori la regola è uguale a quella data per le scarpe.