Mercato libero energia: il Governo rinvia tutto al 2022

Prende sempre più corpo la 'Manovra 2020' da parte del Governo, al vaglio della fiducia in Senato. Nel testo definitivo che è stato redatto ci sono molte novità, ad iniziare dallo slittamento della fine del mercato di maggior tutela per le bollette al 2022. La nuova data, anzichè quella del luglio 2020, sarà quella del gennaio del 2022.

Confermata ma con un volto diverso la 'plastic tax': diminuzione da 50 a 45 centesimi al chilo per la tassazione dei prodotti monouso (è stato inserito anche il tetrapak). Da questa imposta verranno comunque esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli composti da più materiali con una componente in plastica inferiore al 40%.

Confermata anche la 'sugar tax', ossia la tassa di 10 centesimi al litro per le bevande analcoliche zuccherate, che scatterà però dal 1 ottobre 2020 e non dal 1 gennaio.

Confermato lo sconto fiscale per il rifacimento delle facciate, con una detrazione del 90% rivolta solamente alle persone fisiche e diluita in 10 anni. "Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici".

Non è stata invece inserita la stretta sulle 'finte prime case', che avrebbe dovuto prevedere la possibilità per ogni nucleo familiare di indicare una sola abitazione come principale (sulla quale non pagare l'IMU), anche se la seconda si trovava fuori dal comune di residenza.