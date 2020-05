Festa della Mamma: origini ed idee regalo

Domenica 10 maggio 2020 si celebrerà la Festa della Mamma. In Italia, a differenza di altri paesi, questa ricorrenza si festeggia ogni anno la seconda domenica di maggio.

Le radici della festa della mamma vanno individuate nella notte dei tempi. In primavera le popolazioni politeiste rendevano omaggio alle divinità femminili.

Gli antichi Romani si dedicavano al culto della divinità Cibele, simbolo della Natura e di tutte le madri. Gli ellenici esaltavano il valore della maternità durante la festa in onore della dea Rea, madre di tutti gli Dei.

Nel 1870 la poetessa Julia Ward Howe, fervida promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione di una sorta di festa della mamma, ma senza successo. Nel 1908 invece Anna Jarvis riuscì ad organizzare in diverse città il 'Mother's Day', dedicandolo a sua madre.

Fu nel 1914 che la 'Festa della Mamma' in USA venne considerato un appuntamento ufficiale grazie al presidente di quell'epoca, Woodrow Wilson.

In Italia si è cominciato a festeggiarla a partire dal 1959: prima cadeva sempre l'8 maggio. Adesso, come accade anche in USA, Germania, Australia e Giappone, viene festeggiata ogni anno la seconda domenica di maggio.

Festa della mamma - Idee regalo

Bellezza - Potrebbero rappresentare cosa gradita una maschera rilassante per il viso, un conditioner per prendersi cura dei capelli, una crema per il viso e per il corpo

Tè - Se vostra madre è un tipo al quale piace la compagnia non c'è niente di meglio che un servizio di tè

Giardinaggio - Le mamme dal pollice verde gradiranno sicuramente un set da giardinaggio per curare i loro fiori e le loro piante

Profumo - Un regalo classico, meglio puntare su quello che sappiate essere il suo preferito

Trattamento estetico - Anche se non è possibile per adesso, un'altra bella idea è sicuramente quella di un trattamento estetico, magari un massaggio rilassante per gambe e schiena