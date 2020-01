Pensioni: assegni errati da parte dell'INPS, cosa succederà

Gennaio non è stato un bel mese per circa 100.000 pensionati, che per un errore dell'INPS hanno ricevuto un assegno previdenziale più basso del previsto. Lo stesso istituto ha ammesso l'errore, parlando di 'anomalie' sui calcoli dei rinnovi delle pensioni.

L'ammanco riguarda in particolar modo gli assegni che vanno dagli € 1.405 agli € 2.100. La riduzione è dovuta al fatto che il bonus Poletti (l'aumento previsto dal Governo Renzi) è stato annullato per sbaglio, sopprimendo così il conguaglio del 2020, che prevedeva l'aumento del 2019.

Per fortuna l'INPS ha assicurato di aver corretto l'errore e che il rimborso sarà automatico sull'assegno che verrà corrisposto nei prossimi mesi.

Ragione per la quale colui che si è visto ridurre la pensione non deve fare assolutamente nulla. L'INPS ha già l'elenco dei pensionati penalizzati e che devono essere rimborsati. Non è necessario attivare alcun tipo di protesta e/o segnalazione.