Patatine fritte? Perchè i pacchetti sono mezzi vuoti

Pur essendo tutt'altro che salutari, le patatine in busta rappresentano un comfort food per tanti di noi, soprattutto quando si tratta di feste di copleanno, aperitivi domestici e come accompagnamento ad un film sul divano con la propria fidanzata/fidanzato.

Nell'aprire i pacchetti di patatine avrete sicuramente fatto caso alla circostanza che sono mezzi vuoti. La ragione? Non economica ma logistica. Durante il trasporto i pacchi vengono ammassati l'uno sull'altro e se fossero tutti pieni arriverebbero a pezzettini sugli scaffali dei mercati.

All'interno dei pacchetti, inoltre, non c'è ossigeno ma azoto: il primo potrebbe danneggiare la croccantezza delle patatine per via dell'umidità che si creerebbe nella busta seppur sigillata e irrancidire l'olio. L'azoto invece mantiene intatte le proprietà delle chips e fa sì che arrivino intatte sulle nostre tavole.