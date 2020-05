Viaggiare: ecco le regole europee per i voli

L'EASA (Agenzia Europea per la sicurezza aerea) e l'ECDC (Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie) hanno indicato delle linee guida da seguire per ritornare a viaggiare in Europa durante l'emergenza Coronavirus.

Voli in Europa - Le linee guida

- lo spazio minimo tra due soggetti deve essere di 1,5 metri dove consentito dal numero di passeggeri, dalla configurazione della cabina e dai requisiti di distribuzione dei pesi a bordo

- se il distanziamento non può essere garantito il requisito base è quello di indossare la mascherina dall'ingresso in aeroporto e fino al termine del viaggio

- obbligo della mascherina non sussiste per chi ha meno di 6 anni

- la mascherina deve essere cambiata ogni 4 ore; bisogna quindi averne numero sufficiente per concludere il viaggio

- autocertificazione sul proprio stato di salute al momento del check-in online prima di ottenere la carta d'imbarco con conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa

- limitato l'accesso al terminal ai passeggeri con temperatura corporea di 38° (in Italia è 37,5°)

- le compagnie aeree per evitare che si presentino ai terminal persone che non stanno bene dovrebbero offrire incentivi come la possibilità di cambiare la prenotazione o ottenere il rimborso del biglietto con certificazione medica annessa

- è stato consigliato di minimizzare la quantità di bagaglio a mano presente in cabina

- lo sbarco dovrebbe prevedere l'uscita per file da quella più vicina alla porta e partendo da quelli lungo il corridoio, poi il posto centrale, infine finestrino

- l'imbarco invece dovrebbe cominciare chiamando i passeggeri seduti a partire dall'ultima fila; in alternativa possono essere imbarcati prima coloro che sono seduti accanti al finestrino, poi quelli seduti centralmente ed infine quelli seduti lungo il corridoio