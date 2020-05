Annuncio Ryanair: si torna a volare a luglio 2020 ma senza distanziamento a bordo

La 'Fase 2' dell'emergenza permetterà alle compagnie aeree di poter riattivare, seppur parzialmente, la propria attività.

Ryanair ha intenzione di tornare a volare sia in Italia che in Europa (anche se in versione ridotta col 40% dei voli ma coprendo il 90% dele tratte) a partire dal 1 luglio 2020 (anche se per farlo ufficialmente sarà necessario un nuovo DPCM sugli spostamenti che non li limiti a quelli all'interno della stessa Regione).

L'obiettivo è quello di ripristinare il 60% dei voli tra agosto e settembre ed arrivare alla prossima stagione estiva ad una percentuale dell'80%.

I passeggeri a bordo dovranno indossare la mascherina e prima di salire gli verrà misurata la temperatura corporea (presumibilmente all'ingresso in aeroporto). Non ci sarà però alcuna norma di distanziamento sociale a bordo, ossia il sedile centrale non verrà tenuto vuoto.

Una decisione che però contrasta, al momento, con quanto previsto dal Governo italiano in materia di distanziamento sociale, previsto anche a bordo degli aerei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le motivazioni di questa decisione sono state rese note dall'amministratore delegato della compagnia David O'Brien: "Non è possibile tenere distanti le persone di 2 metri, anche bloccando il posto centrale della fila tra una persona e l'altra ci sono 45 cm".