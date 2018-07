Vulcania, il comitato cittadino: “Stop alle code, strada più larga, lavori in agosto”

La proposta del Comitato Cittadino Vulcania: “Allargare in piazza A. Lincoln la strada perché trafficata da numerosi mezzi pesanti e automobili in quanto snodo viario di collegamento tra viale R. Sanzio, via Torino, Corso delle Province e Via V. Giuffrida. Protesta dei residenti e commercianti del quartiere: “perché in piazza Lincoln un tratto di strada (privata o pubblica utilità) chiusa e abbandonata non è più utilizzata per oltre 30 anni?” Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tantissime segnalazioni dei residenti e commercianti del quartiere, chiede alla Direzione Mobilità e Viabilità del Comune un provvedimento viabilistico con interventi di allargamento della strada in piazza Lincoln, nel quartiere Borgo-Sanzio. Zona con tanti esercizi commerciali e scuole, con molto traffico a qualsiasi ora. La strada da tempo accoglie volumi di traffico che regolarmente creano disagi e rallentamenti. L’intervento anti-code proposto prevede l’ampliamento della strada intervenendo su una razionalizzazione dei marciapiedi. “Un progetto che potrebbe sensibilmente migliorare la fluidità del traffico in una strada che da sempre crea un vero e proprio imbuto” - interviene la coordinatrice del Comitato Angela Cerri – “Si tratta di una proposta d’intervento che ha tra i suoi obiettivi l’allargamento della strada per consentire così una più agevole circolazione del traffico. Una situazione molto lamentata dai residenti e commercianti nel corso degli anni, e mai presa in considerazione dalle passate Amministrazioni comunali (Scapagnini1, Scapagnini2, Stancanelli e Bianco). Ogni richiesta, ogni segnalazione, ogni comunicato stampa è caduto nel vuoto. Si spera che la neo Amministrazione non sarà latitante per risolvere questo problema. Ciò che rimane aleatorio, come sempre, è la tempistica”.