Perchè non utilizzare l’attuale ed immenso Parcheggio “Fontanarossa"?

Quando un comune è in dissesto non è semplice reperire le somme giuste per pianificare il bilancio, però sicuramente un tentativo va fatto. Mi riferisco al caos che regna quotidianamente nelle varie strade di Catania, specie nelle arterie principali, dove la sosta delle auto nel migliore dei modi si effettua in doppia fila, dove i segnali di divieto di sosta o di fermata non hanno significato alcuno, specie se le soste sono in prossimità di incroci presenziati da disattenti Vigili Urbani. Dove le zone ZTL non esistono, bensì tutti sappiamo che se ci fossero, sarebbe un buon deterrente a non portare con se la propria macchina, stimolando le persone ad un uso più completo dei mezzi pubblici. Ma la nota più dolente sono i tantissimi Autobus di Gran Turismo che, quotidianamente sono costretti a trovare spazi per poter parcheggiare gli innumerevoli grossi automezzi che portano turisti, scolaresche, ecc ecc. Ma io così come tanti cittadini catanesi ci chiediamo, come mai viene concessa la libera sosta ai tanti Autobus quotidianamente presenti in città? Come mai gli stessi non vengono dirottati presso parcheggi esterni dello stesso comune o dell’AMT, questo mio appello, anche se trova origini remote, è rivolto oltre che al Sindaco Salvo Pogliese anche al presidente AMT Giacomo Bellavia, un loro autorevole intervento potrebbe sicuramente autorizzare l’attuale ed immenso Parcheggio “Fontanarossa” sito a San Giuseppe la Rena, facendo pagare una regolare tariffa “Check Point” così come è in uso in tutte le città grandi e meno grandi che si rispettano. Quindi caro primo Cittadino, sono sempre più convinto che le piccole gocce d’acqua aiutano a riempire i grandi recipienti. Catania 18/02/2019. Alfio Papa