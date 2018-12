Un anziano, la scorsa notte intorno alle 23.00, ha imboccato in controsenso la tangenziale allo svincolo di San Giovanni Galermo causando un incidente frontale con un'autovettura che si dirigeva da Misterbianco in direzione Messina. Sul posto 2 ambulanze del 118 , carabinieri e vigili del fuoco. Due feriti trasportati in ospedale.