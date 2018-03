Il degrado a Catania non ha limite. I delinquenti abbandonano i rifiuti ed è un reato penale punito dal codice penale. E tale gentaglia non si preoccupa neanche di rischiare una querela abbandonando rifiuti accanto al comando provinciale dei carabinieri di Catania, angolo via Toselli con via Aloi.Forse perché si sentono sicuri di essere immuni da qualsiasi sanzione.