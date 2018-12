Comitato cittadino Vulcania: “Pericolosissimo tombino”

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle ripetutissime segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, sollecita per l’ennesima volta l’Amministrazione circoscrizionale e comunale a intervenire urgentemente per la presenza, tra Via L. Pirandello e Via V. Giuffrida, di un pericolosissimo tombino, completamente divelto. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Da un paio di ANNI con la transenna. Ora senza, da circa due mesi, anziché sistemarla. Esistente ormai da troppo tempo senza che nessuno se ne curi, nonostante la vicinanza di diversi istituti scolastici e tante attività commerciali. Zona molto trafficata dai pedoni e frequentata da bambini, anche perché nella zona adiacente si trova una scuola materna. Ci permettiamo di segnalare, ancora una volta, questo tombino aperto perché oltre ad essere molto pericoloso, si trova in queste condizioni da troppo tempo, e come vedete non ci sono stati interventi, nonostante diversi comunicati stampa e segnalazioni. Nel quartiere Borgo-Sanzio nessuna sicurezza stradale! Occorre porre fine a questa situazione. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema.”