Sono Claudia Condorelli Responsabile del Coordinamento dell’Associazione 20 Novembre 1989 onlus del territorio di Sant’Agata li Battiati e Paesi Limitrofi, da poco formatosi nel territorio di Battiati. Il 30 Novembre 2019 di pomeriggio in occasione del Convegno dai noi organizzato per la giornata internazionale del 3 Dicembre sulle persone con disabilità, ci siamo presentati al territorio. L’argomento trattato al Convegno era sulla: “Disabilità,come gestirla" ,pensiamo insieme alla salute e all'inclusione dei nostri figli. L’incontro tenutosi nella Biblioteca Comunale di Sant’Agata li Battiati in presenza del Sindaco il Dott.Rubino ,l’Assessore alle Politiche Sociali Mavilla e da professionisti come il Dott.Polizzi del Comitato Scientifico dell’associazione ABC bambini in crescita, dalla Dott.ssa Gulisano Neuropsichiatra infantile del Policlinico di Catania, dalla Dott.ssa Costanzo Neuropsicomotricista dell’Età Evolutiva,dalla Dott.ssa Strano responsabile dell'Asp 3 di San Giovanni La PunCosdalla Dott.ssa Quadronchi Psicologa e Presidente ASACOM,dalla Dott.ssa Filia Terap.CBT,TNPEE,Psicologa e Pedagogista e dal Presidente dell'Associazione 20 Novembre 1989 l'Avv.Benincasa.Si è parlato dell’importanza della diagnosi precoce, del lavoro tra disabilità e riabilitazione in sinergia, del ruolo UO.NPIA,della figura professionale dell’autonomia e comunicazione, di come aiutare la comunicazione efficace in età scolare e infine il Presidente ha parlato della normativa vigente per l’inclusione.Ringrazio il Sindaco e l’Assessore di S.A. li Battiati per averci dato l’opportunità di organizzare questo incontro molto importante per i genitori di bambini e ragazzi disabili, le autorità di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania per avere accettato il nostro invito a partecipare, tutti medici, istituzioni scolastiche , genitori e tutte le altre associazioni onlus presenti.Collaborare e essere in rete e’ un dovere di tutti per rendere la vita dei nostri figli degna di essere vissuta. Distinti Saluti Responsabile del Coordinamento dell’Associazione 20 Novembre 1989 onlus Claudia Condorelli