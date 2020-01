Piazza Duomo, "Gestione Imu da 10&Lode"

Comune di Catania: Gestione IMU da 10&Lode. I botti di Capodanno sono finiti e sono iniziati quelli dell'ufficio IMU. Le cartelle pazze giunte nella case dei Catanesi, hanno generato una inimmaginabile confusione. Le scale di Palazzo dei Chierici si trasforma in un vero e proprio carnaio. Gente che urla e che litiga solo anche per ottenere il numerino per poter attendere di essere messi in lista di attesa. In gran parte si tratta di ignari cittadini che vengono raggiunti da richieste illegittime di pagamento dell'IMU in molti casi non dovuta. Forse un controllo più accurato da parte di impiegati qualificati, avrebbe potuto evitare la presa d'assalto dell'ufficio IMU. Forse? (XhF)