Segnalazioni: "Che fine ha fatto il noleggio bici del Comune di Catania?"

Che fine ha fatto il noleggio bici del Comune di Catania? A distanza di due anni dall' attivazione del servizio noleggio bici del Comune di Catania e gestito dall' AMT di Catania, il servizio, sia nei parcheggi Borsellino e R1 di Via Plebiscito, risulta inattivo per mancanza di manutenzione e di sanificazione delle bici stesse, creando un disservizio e un danno economico ai contribuenti catanesi, che con i propri soldi hanno partecipato all acquisto. Sarebbe opportuno rimettere in sesto queste biciclette abbandonate in modo da poter ripristinare uno dei pochi e buoni servizi messi a disposizione della collettività e dei turisti.