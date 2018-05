Quarta e quinta circoscrizione, emergenza sicurezza e manutenzione nelle strade

Il manto stradale dei quartieri delle circoscrizioni 4 (Centro San Giovanni Galermo - Trappeto - Cibali ) e 5 (Monte Po - Nesima - San Leone - Rapisardi) risulta scarso di manutenzione e pericoloso per la viabilità e la salute dei cittadini. Hanno bisogno di interventi urgenti di manutenzione le seguenti via: Medaglie D’Oro, Cronato, Maravigna, Acquedotto Greco e Salvo D’Acquisto. Sono simili a piste di trial sia per il numero di avvallamenti che per la profondità delle buche nell’asfalto che sono diventate, nel corso del tempo, vere e proprie voragini “mangia auto”. Noi, Comitato Cittadino Vulcania, chiediamo che si intervenga al più presto per ridare un assetto urbano sia alle vie indicate che a quelle citate in precedenti comunicati stampa e che si tenga maggior conto delle segnalazioni dei cittadini che per senso civico denunciano disagi. Gli stessi Vigili Urbani si assumano l’onere di segnalatori, presso gli uffici preposti, di certe situazioni poco urbane e disdicevoli per una città. Interviene la coordinatrice del Comitato, Angela Cerri, “La documentazione fotografica vale più di mille parole. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da parte dei residenti e commercianti dei due quartieri, al più presto si attivi sulle vie menzionate con un vero e proprio piano di interventi a breve periodo”.