Il Comitato cittadino Vulcania Ambiente aderisce a Green Week Europea 2018

Il Comitato Cittadino Vulcania Ambiente aderisce all’edizione 2018 di “Green Week”, la Settimana verde dell’Unione Europea dedicata al tema “Green Cities for a greener future” con un’analisi sui modi con cui l’UE sta aiutando le città in particolare i quartieri a diventare luoghi migliori in cui vivere e lavorare. A Paternò si è svolta la conferenza di presentazione degli eventi a cui hanno partecipato i rappresentanti di dieci istituti scolastici e quarantaquattro associazioni/comitati. L’iniziativa si svolgerà dal 21 al 26 maggio. Il tema è “Verde e salute: prendiamoci cura del nostro quartiere”e sarà approfondito nel corso delle manifestazioni dalla coordinatrice del Comitato, Angela Cerri. Sarà illustrato lo status, di uno dei sei quartieri di Catania “Borgo-Sanzio”, sul verde urbano, individuando esigenze e concrete proposte di intervento per migliorare la situazione. Si visualizzeranno i benefici che si possono trarre dal verde pubblico curato, dalla salute pubblica alla salvaguardia della biodiversità, dalla riqualificazione delle zone degradate alla pianificazione delle aree di nuova acquisizione. Per la professoressa Cerri lo stato dell’arte di questi spazi rivela che l’Amministrazione comunale di Catania, con le proprie risorse economiche, umane e organizzative, non riesce in maniera adeguata a farsi carico della cura del verde pubblico e, quindi, è importante il coinvolgimento dei cittadini nella gestione delle aree verdi sparse sul territorio circoscrizionale perché è il miglior modo per dar vita a un circolo virtuoso che potrà portare i singoli cittadini, le associazioni, le aziende e i privati a diventare soggetti attivi della cura e del mantenimento delle aree verdi del quartiere, rafforzando il loro legame con il territorio in cui vivono, favorendo la coesione sociale e la responsabilità verso lo spazio verde.