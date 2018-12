Siamo esausti. Si susseguono le amministrazioni ma il degrado non si fermano. Le istituzioni non vogliono aprire gli occhi e fermare lo scempio che causa il centro sociale. Stanotte una vera e propria guerriglia. Macchine incendiate, distrutte e vandalizzate. Negli anni sonno avvenute anche sparatorie. Le segnalaIone agli organi competenti sono state vane. Il 112 non interviene. Siamo lasciati soli. Non sappiamo più cosa fare. Aspettano forse che scappi il morto? Aiutateci.