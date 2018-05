Rifiuti in piazza Mancini Battaglia: "Il pranzo è servito"

Oggi primo maggio, decido di andare a passeggiare al lungomare e com'è normale che sia, gli occhi osservano quello che ci circonda e vedo con mio stupore che esistono ancora persone che dopo aver mangiato, si alza e come se fosse al ristorante, se ne va tranquillamente come se nulla fosse!! Proseguo affacciandomi dalla ringhiera e vedo in mezzo alla scogliera la solita immondizia che è lì da anni ormai sbiadita dal sole, ora dico, che spettacolo offriamo ai nostri turisti? È possibile che sono io che vedo questo schifo? Dobbiamo aspettare che i volontari universitari si mettono a pulire la scogliera? La nostra è una terra bella ma non rispettata, l'ignoranza è in aumento e le istituzioni lasciano fare, è disarmante vedere tutto questo!!!