Incendio in via villa Scabrosa

Momenti di panico, ieri sera, in via Villa Scabrosa a Catania, un intero stabile è stato invaso dal fumo di un incendio scaturito da un pannello elettrico che si trovava all'interno della palazzina. Le persone intrappolate sono state salvate grazie all'intervento di una pattuglia dei falchi che con un camion di quelli con la pedana allungabile che si trovava nelle vicinanze, hanno evacuato la gente dai balconi, tra questi una donna con un neonato.

Poi hanno spento il fuoco con alcuni estintori e sono entrati dentro la palazzina a salvare le restanti persone anziane che non sono riuscite a scendere dalla pedana mobile. Alla fine i vigili del fuoco hanno completato l'evacuazione dello stabile e le ambulanze hanno soccorso più di una decina di malcapitati intossicati dal fumo respirato dentro il palazzo in fiamme, tra cui questi tre poliziotti che vorrei ringraziare, eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella di altre persone.