Piazza Stesicoro, incidente sulla scala mobile della metropolitana

Stamattina verso le ore 9:40 nella stazione metro Stesicoro c'è stato un incidente sulle scale mobili in salita: si sono spente e hanno iniziato a ruotare in picchiata verso il basso facendo cadere decine e decine di persone. Erano senza freni o blocchi. Poca sicurezza su un mezzo di trasporto pubblico. C'è stato uno straniero che ha sbattuto la testa e una donna anziana che si è fatta male alla caviglia e forse altre persone con lesioni lievi scaraventati con forza al piano sottostante. Le scale mobili non dovrebbero avere un blocco di emergenza o un freno? Come è possibile che accada una cosa del genere facendo correre il rischio di farsi male o addirittura rischiare la vita delle persone cadendo a ritroso ad una certa velocità?