Incidente stradale tra una auto e un camion. Per fortuna senza feriti gravi. L'autista dell'auto è stato accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti che possano escludere danni importanti. Sul posto una volante della Polizia Locale. Si ripropone il problema dello stato, carente, del manto stradale e della assente segnaletica orizzontale/verticale. Su questo rettilineo si guida a troppa velocità ed in modo imprudente.