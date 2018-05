Vulcania, la grande piazza verde con parcheggio senza manutenzione ordinaria

Il Comitato Cittadino Vulcania Ambiente, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa la piazza tra via Angelo Musco e via Antonio Ferrarotto. Da diverso tempo la piazza e la zona circostante versano nel più assoluto degrado e abbandono. A un primo sguardo spiccano problemi di scerbatura e rifiuti, tombini e caditoie intasate, pavimentazione malmessa, la gente rischia di farsi male ad ogni passo.

Il Comitato Cittadino Vulcania Ambiente, da anni, si batte per la riqualificazione e il recupero del verde pubblico della città e nonostante tempo fa abbia realizzato diversi incontri con il Coordinamento Verde e Salute ancora in alcune circoscrizioni le aree verdi e le piazze dei quartieri versano nel degrado, con ricca documentazione fotografica anche della piazza in questione. Non esiste ad oggi un programma di manutenzione costante, ci sono stati solo interventi passati sporadici. Da qui la proposta di un nuovo recupero e riqualificazione della piazza del quartiere con la collaborazione dei cittadini, le forze sociali e le associazioni.

“Si tratta di una piazza di fondamentale importanza per tutta la zona, siamo alla seconda entrata dell’area verde del parco Tondo Gioeni - prosegue la coordinatrice del Comitato Angela Cerri, - il messaggio che vogliamo lanciare, insieme ai cittadini è mirare a creare un momento di forte aggregazione sociale e coinvolgimento nella gestione, recupero e riqualificazione della piazza. Nonostante le diverse segnalazioni e denunce si sono susseguite negli ultimi mesi nulla è stato fatto. In conclusione, la speranza è di un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado contando sulla collaborazione dei cittadini”.