Via Vincenzo Giuffrida, ingresso principale della città: aiuole spartitraffico sommerse da rifiuti

Il Comitato Cittadino Vulcania è stato sollecitato dai residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio di Via Vincenzo Giuffrida a far fronte ad alcuni problemi che continuano a persistere da mesi nonostante siano avvenute molteplici segnalazioni dagli stessi. Le aiuole-spartitraffico di via Giuffrida sono diventate secchioni dell'immondizia, abbandonate e invase da ogni genere di sporcizia (bottiglie di vetro e di plastica, pezzi di stoffa e rifiuti di ferro). Inoltre i marciapiedi e la strada presentano uno status di degrado e abbandono. Interviene la coordinatrice, Angela Cerri, “Anche se l’organico è stato ridotto sono sempre i cittadini a pagarne le conseguenze. È vergognoso che nessuno intervenga per tutelare il decoro urbano. Anche gli esercizi commerciali pagano un degrado ormai al limite della sopportazione. E’ questo il benvenuto che il quartiere Borgo-Sanzio dà ai visitatori. Siamo proprio alle porte della città di Catania dove le aiuole-spartitraffico sono diventate piccole discariche a cielo aperto, i marciapiedi sono sommersi da erbacce e ci sono buche e tombini scoperti. Cosa aspettano i nostri amministratori ad intervenire? Chiediamo a chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento. Le foto mostrano tutto il degrado che persiste da tempo”.