Lettera aperta dei genitori degli alunni dell'I.C. Diaz-Manzoni di Catania

In data 16 aprile 2018 è stata pubblicata sul sito della scuola una circolare in cui, a seguito delle dimissioni di diversi docenti da varie funzioni strumentali, il dirigente scolastico disponeva la sospensione dell’uso di vari laboratori e della biblioteca, la sospensione delle visite guidate, delle gite e degli spettacoli di fine anno. Noi genitori pensiamo che queste attività rientrino a pieno titolo nell’attività didattica e riteniamo che la loro sospensione vada a compromettere la qualità del processo formativo dei nostri figli. Siamo certi che le insegnanti vogliano continuare a svolgere al meglio il loro lavoro con gli alunni, come hanno sempre fatto, in una scuola che è da sempre un fiore all’occhiello della città proprio per la qualità didattica offerta. Siamo inoltre convinti che la dimissione in blocco degli insegnanti dai loro incarichi sia la chiara manifestazione di un malcontento generale per le condizioni in cui versa la scuola in questi ultimi anni. Malcontento che ci sentiamo di condividere pienamente in quanto abbiamo potuto notare noi stessi numerosi disservizi di tipo organizzativo e gestionale. La preoccupazione maggiore riguarda la continua e immotivata perdita di alunni avvenuta negli ultimi due anni, che ha avuto come primo effetto una riduzione del personale, con conseguenti disservizi riguardo la sicurezza e la vigilanza degli alunni, e quest’anno ha messo a rischio l’autonomia scolastica. Non ci spieghiamo come in soli tre anni si sia passati da una popolazione scolastica di circa 800 alunni a scendere sotto la soglia dei 600 alunni necessari per mantenere l’autonomi. Chiediamo alla dirigente e agli organi competenti delle spiegazioni chiare sulle ragioni di questa situazione e cosa è stato fatto per evitare di far scomparire una istituzione scolastica storica e di prestigio come la Diaz-Manzoni.