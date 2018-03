Lettori. Nudo e ubriaco in piazza Iolanda e in pieno giorno

Girava nudo e ubriaco in piazza Iolanda, in pieno giorno. Davanti a bambini e gente impaurita. Così come segnalato da un lettore di CataniaToday che ha cercato di fare intervenire qualcuno per aiutarlo. "L'ho visto poi accasciarsi a terra in stato di semicoscienza - racconta il lettore - Ho chiamato il 118 ma mi hanno detto di non poter intervenire e che avrebbero mandato i vigili urbani. Ma non si è visto nessuno. Ho così fermato dei vigili che passavano e ho fatto presente la cosa e mi hanno detto di chiamare in centrale".

