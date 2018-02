Sant'Agata, chiusa la metro per il troppo traffico?

Stasera, così come pubblicizzato in maniera assidua, esco con la famiglia per andare a vedere la festa di S. Agata e decidiamo di prendere la metropolitana di Catania. Appena giunti alla fermata veniamo fermati dai controllori, i quali ci segnalano che a causa dell'intenso traffico passeggeri la metro in ingresso era per il momento chiusa per smaltire il traffico esistente in uscita....... Ma dove siamo? Neanche in Giappone con milioni di persone che usano la metro si arriva a chiudere la metro per il troppo traffico! Dobbiamo, come sempre, far dire a tutto il mondo sempre al sud Italia siamo! Dato che alla festa di S.Agata vengono proprio da tutto il mondo per assistervi.