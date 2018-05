Orchestra SMIM di Linguaglossa vince il primo premio al Concorso Nazionale Musicale della Riviera Ionico-Etnea

L'orchestra Luigi Pirandello della scuola media statale ad indirizzo musicale di Linguaglossa, lo scorso 23 maggio presso il teatro Rex del comune di Giarre, vince il primo premio categoria orchestra con punti 96/100 del sesto Concorso Nazionale Musicale della Riviera Ionico-Etnea per le scuole medie statali ad indirizzo musicale e liceo musicali. Sessantasette piccoli musicisti, hanno conquistato i favori della commissione presente in sala, con unanime consenso. Un programma accattivante ed affascinante, carico di emotività quello proposto dagli etnei, la sinfonia dei queen composta da sette brani I want to break free, radio ga ga, another one bites the dust, we will rock you, bohemien rapsody, crazy little thing called love, we are the Champions, e un'interpretazione sublime dei Carmina Burana Oh fortuna di C. Orff. Grande l'entusiasmo del dirigente scolastico dott.ssa Venera Marano e dei docenti di strumento musicale Antonella Sorbello insegnante di pianoforte, Giuseppe Finocchiaro insegnante di flauto, Davide D'Amore insegnante di chitarra e Danilo Mascali insegnante di violino. Un mix affascinante, composto da ununione di suoni, di timbri musicali, di colori, note, armonie e dinamiche, con flauti, violini, chitarre acustiche ed elettriche, basso, batteria, pianoforte, tastiere e la sezione brass. Torna il primo premio a Linguaglossa, per consolidare la lunga striscia di successi iniziato nel lontano 2006, dodicesimo anno consecutivo, dell'orchestra Luigi Pirandello. Ottimi piazzamenti, anche, nella categoria solisti di strumento e di musica da camera, a testimonianza che la musica fra i banchi di scuola diventa un momento di aggregazione e di crescita culturale.