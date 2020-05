Piazza Università al buio

Buongiorno, segnalo quello che sembra il colpo di grazia per quelle attività al centro di ristorazione che, a seguito dei fatti inerenti gli sviluppi del Covid-19, stanno "morendo". In una serata di Sabato, 23 Maggio, piazza Università completamente lasciata al buio, luci spente, come spenta è stata la città per commercianti da 3 mesi a questa parte. Cosa ipotizzare? Una mossa per sfiduciare le già poche persone in giro? Mossa anti-assembramento? Mossa per spostare la gente ancora una volta al Lungomare? Dove tra l'altro si sono registrati gli unici veri casi di assembramenti...E nel frattempo il commercio della ristorazione in particolare muore...Cosa ne penserà il Sindaco Pogliese?