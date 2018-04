Quartiere Borgo-Sanzio, centraline elettriche e telefoniche divelte e abbandonate

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni in cui versano alcune vie del quartiere (Firenze, Gozzano, Quieta, A. Longo, Caserta, Cifali, Empedocle, Milano, Monserrato, S. N. al Borgo, Verdi, V,le R. Sanzio, Piazza Ariosto e tante altre) per le numerose presenze di centraline elettriche e telefoniche divelte e scoperte, tutto ciò crea una situazione di grande pericolo per l’incolumità dei pedoni.

Interviene la coordinatrice del Comitato, Angela Cerri: “Tali problemi sono stati già segnalati alle società di fornitura elettrica e alle società telefoniche dagli abitanti del quartiere ma purtroppo senza avere alcun riscontro. La documentazione fotografica vale più di mille parole perchè mostrano il degrado e l’abbandono da anni. Oltre alle colonnine riempite di spazzatura non mancano centraline delle società telefoniche sfasciate con i fili della linea telefonica e i collegamenti elettrici lasciati pericolosamente penzolanti all'aperto. Il Comitato sollecita gli organi preposti ad intervenire al ripristino delle centraline per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse e per rassicurare i cittadini del quartiere”.