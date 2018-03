Scarsa manutenzione nelle oasi verdi del quartiere Borgo-Sanzio

La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania Ambiente che, a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni in cui versano le tre oasi verdi nel quartiere in Via Siena, Largo P.P. Pasolini e Via Novara, luoghi di incontro e di socializzazione di tutte le generazioni dai bambini agli anziani. In tali oasi vige una situazione di totale abbandono, degrado e scarsissima manutenzione. Il Comitato sollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire e a programmare interventi di manutenzione del verde pubblico (potatura, scerbatura, sfalcio, taglio dei manti erbosi) successivamente l’asportazione del tagliato in modo che il rifiuto prodotto da questa operazione sia raccolto e avviato a recupero/smaltimento. “L’Amministrazione comunale deve dimostrare interesse e attenzione per il verde pubblico presente nel quartiere; ai cittadini che vivono lì non è praticamente possibile usufruire di quegli spazi, mancando la normale manutenzione delle siepi e della pulizia, che ne impediscono addirittura l’accesso. Inoltre, da alcune settimane abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardati i cassonetti per le deiezioni canine, in alcune aree mancano, tra cui l’oasi verde in Via Novara. Ci auguriamo che l’Amministrazione si attivi con un vero e proprio piano di interventi a breve periodo”. ANGELA CERRI Coordinatrice del COMITATO CITTADINO VULCANIA