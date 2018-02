Scoperto autolavaggio completamente abusivo: denuncia e sequestro. È questa la scoperta fatta dagli agenti della Polizia Municipale a seguito di una ispezione dell'ARPA in materia di reati ambientali, riguardante nello specifico lo smaltimento dei rifiuti da parte delle imprese nell'autolavaggio ubicato in Via Pezzagni,8 Aci Sant'Antonio. Il titolare un 80enne S.D. è stato denunciato per violazioni di natura penale al Testo unico ambientale. Rischia la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 2600 a 26000 euro. Dai controlli eseguiti è emersa un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da reflui liquidi e fanghi industriali derivanti dalla stessa attività di autolavaggio, che venivano smaltiti in assenza di autorizzazioni. L’impresa svolgeva l’attività senza essere in possesso di autorizzazioni comunali. L’immobile è stato sequestrato insieme alle cisterne e alle vasche all’interno delle quali venivano stoccati i rifiuti speciali.