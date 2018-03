Lavori incompleti fibra ottica in piazza Cutelli

Gentile Redazione, sono in Sig. Francesco Bartilotta titolare di un Bar/Internet Point in Piazza Cutelli 8 ang. Via Porta di Ferro (di fronte la moschea). Tra Novembre e Dicembre 2017 (se non ricordo male), furono eseguiti i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica. Come da foto in allegato, desideravo mettere alla vostra attenzione in che stato hanno lasciato il marciapiede in piazza Cutelli ang. via Porta di Ferro, le immagini parlano da sole. Il cantiere è ormai chiuso e "completato" da mesi, difficilmente si farà vivo qualcuno per ripristinare lo stato dei luoghi prima dei lavori. Non tanto per l'estetica ("tanto" Catania è nel degrado totale), ma tanto per la sicurezza dei passanti, soprattutto anziani (non ci vuole niente a rompersi una caviglia). Spero diate voce alla mia segnalazione perchè è anche evidente che la ditta che ha svolto i lavori non li ha eseguiti a dovere lasciandoli incompleti... Cordiali saluti, F. Bartilotta