Strade al buio e mancanza di sicurezza nel quartiere Borgo-Sanzio

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni, è andato a verificare ed effettivamente la situazione è proprio come viene descritta dai cittadini. Appare evidente l’urgenza di un intervento da parte dell’organo preposto. Con i nostri sopralluoghi eseguiti nel quartiere abbiamo riscontrato problemi di illuminazione pubblica in Via Fiamingo, Via Musumeci e Via Conte Ruggero, strade del quartiere Borgo-Sanzio. Da tanti mesi lunghi tratti delle vie menzionate sono completamente al buio e ciò predispone le zone ad un alto rischio di degrado e di atti vandalici. Alcuni cittadini preoccupati hanno lanciato l’allarme. La causa di tale disservizio sarebbe da attribuire a mancati interventi di manutenzione della pubblica illuminazione con l’applicazione di nuove lampadine in diversi lampioni. La coordinatrice del Comitato, Angela Cerri, si dice preoccupata della situazione: "Mi sembra tutto un po’ assurdo, come è possibile che certe strade importanti, molto frequentate, siano lasciate al buio? Perché nessuno provvede alla loro sostituzione nonostante le numerose segnalazioni che a volte, a causa dell’esasperazione, diventano accesi reclami? Si chiede all’Amministrazione circoscrizionale e comunale di intervenire affinché venga ripristinato l’esercizio del diritto alla sicurezza della persona attraverso la riattivazione del servizio di illuminazione a garanzia dell’incolumità fisica di ogni singolo cittadino. Una buona Amministrazione dell'illuminazione pubblica può essere uno dei pilastri della politica di sicurezza, la buona luce rassicura i cittadini e l'ordine pubblico non è solo questione di dispiegamento di forze dell'ordine. Ci auspichiamo – conclude – che la risposta avvenga attraverso il ripristino delle funzionalità dell’impianto e non con le promesse di impegno a risolvere”.