Via Carducci e via Quieta: strade dissestate e pericolo viabilità

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, sollecita l’Amministrazione circoscrizionale e comunale ad intervenire urgentemente con un piano di manutenzione straordinaria in Via Quieta e in Via Carducci, Quartiere Borgo-Sanzio. Sono strade impraticabili con un asfalto a groviera, peraltro sono strade con tanti esercizi commerciali, uffici e scuole, con molto traffico e pedoni a qualsiasi ora. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “l’attuale situazione stradale è di assoluta urgenza, sono trascorsi oltre quattro mesi e non è stato realizzato nessun intervento e nessun sopralluogo. Allo stato attuale, sempre pessimo, i cittadini fanno nuovamente appello alle autorità competenti e invitano ad un sopralluogo atto a trovare una soluzione del problema. La documentazione fotografica vale più di mille parole perchè mostrano il degrado e l’abbandono da mesi. I residenti, pur consapevoli della fase congiunturale e delle difficoltà finanziarie che affliggono la maggior parte dei comuni italiani, esortano ad un piccolo sforzo per reperire le necessarie risorse finanziarie. Tutto questo al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.”