Stanotte sarà la quarta notte che le vie seguenti dopo un evidente guasto resteranno senza illuminazione stradale: via Martoglio dall'incrocio con via Roccaromana; Via Dottor Consoli dall'incrocio con via Martoglio fino a via Tomaselli (Villa Bellini) Via Ughetti dall'incrocio con Via Orto San Clemente fino a via lago Nicito Grazie per l'attenzione