Separazioni e divorzi ai tempi del Covid-19: è possibile farlo con una semplice mail

A causa dell'emergenza Covid-19 l'attività dei tribunali italiani in questo periodo è quasi del tutto paralizzata. Molte udienze, comprese quelle delicate che riguardano le separazioni ed i divorzi, sono state rinviate a dopo l'estate.

Dove però è stata già trovata un'intesa sui termini dell'addio, ossia nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, alcuni tribunali si sono visti recapitare dai legali delle parti una mail all'interno della quale la moglie ed il marito hanno dichiarato di essere perfettamente a conoscenza delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati informati di poter procedere a rinunciare alla presenza e di avere aderito a questa possibilità, non avendo alcun ripensamento riguardo una possibile conciliazione.

A seguito di questa manifestazione di volontà spetterà al giudice fissare l'udienza virtuale (che verrà comunicata agli avvocati in via telematica) e dare atto delle attività svolte per procedere successivamente alla sentenza di omologa della separazione o alla sentenza di divorzio congiunto.

Tra i tribunali che vi hanno aderito troviamo quelli di Vercelli, Torino, Monza, Verona. Non ha invece voluto aderire il Tribunale di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta inoltre da capire se in futuro questa formula continuerà ad essere adottata anche senza la situazione di emergenza attuale o se si tornerà alla normale udienza alla presenza delle parti e dei loro legali per poter capire 'de visu' che non c'è alcuna possibilità di riconciliazione.