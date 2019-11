Settimana del Baratto: come andare gratis in vacanza in Sicilia dal 18 al 24 novembre

Anche quest'anno, dal 18 al 24 novembre, avrà luogo in tutta Italia ed anche in Sicilia la 'Settimana del Baratto'. Si tratta di una iniziativa che coinvolge i b&b d'Italia che sono affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it/it. Questi ultimi mettono a disposizione un soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi.

La pratica dello scambio associata al piacere del viaggio e di alloggio in strutture familiari è oramai un successo. C'è un incrocio tra domanda ed offerta, si contratta e ci si accorda.

I viaggiatori si propongono per attività creative e didattiche, oppure offrono beni propri, il tutto in cambio di un pernottamento. I gestori invece indicano quali sono i loro desideri mettendo al contempo a disposizione ospitalità gratuita.

Per poter individuare, a Catania e provincia, le strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa basta cliccare sul seguente link.