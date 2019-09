Sonny, il bidet ecologico contro la deforestazione

Per noi italiani, abituati al bidet, andare in vacanza all'estero in un paese che ne è sprovvisto è spesso una seccatura. Rappresenta una uguale seccatura l'essere in giro, magari per boschi o per luoghi che non prevedono nelle vicinanze delle toilette, e dover affrontare dei bisogni fisiologici.

Ecco però venire in aiuto a noi la tecnologia. Grazie ad una campaghna di crowdfunding indetta su Indiegogo.com è stato realizzato Sonny, un bidet portatile costituito da un tubo di alluminio lungo 22 cm e largo 4, che contiene dell'acqua che può essere ricaricata dopo una ventina di utilizzi.

Inventato da Zack Levinson, è uno strumento che secondo il suo punto di vista contribuirà in maniera importante a ridurre la deforestazione di ampie zone del pianeta, in primis del Canada e degli USA, che sono tra i primi nell'eccessivo utilizzo della carta igienica. Sonny costa 90 dollari ed i primi modelli dovrebbero essere messi in commercio nel marzo del 2020.