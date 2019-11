Tassazione sulle vincite da gioco: si va verso il 15%

Risorse per il Governo nel 2020 potrebbero derivare dalla tassazione sulle vincite al gioco: in questo modo si farà cassa e si cercherà di disincentivare un fenomeno di carattere sociale come la 'ludopatia'.

La 'tassa sulla fortuna' sembra sia stata rivista ed entrerà a far parte del decreto legge fiscale in discussione alla Camera.

L'obiettivo è quello di sancire un prelievo del 15% sulle vincite dai 200 euro in su (prima era dalle 500 euro in su) e sulle vincite eccedenti i 500 euro che riguardano alcuni giochi in particolare.

E' possibile che questa aliquota unica possa già entrare in vigore a partire dal 15 gennaio del 2020.